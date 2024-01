Stefano De Martino svela senza mezzi termini cosa si impone di fare per il 2024

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino, noto per il suo percorso televisivo e artistico, si è aperto sulle sue aspettative per il 2024 in una recente intervista.

Nell’intervista rilasciata a “DiPiùTV, Stefano De Martino ha rivelato quale è la sua speranza per il nuovo anno “preservare tutto quello che sto costruendo” e di proseguire con l’entusiasmo che lo contraddistingue. De Martino, ex di Belen Rodriguez, ha rivelato che continuerà il tour del suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera” fino a fine marzo, per poi riprendere il timone di “Stasera tutto è possibile” su Rai2 a partire da metà marzo.

Il Natale e i ricordi d’infanzia

De Martino ha condiviso anche il suo amore per il Natale, un periodo che sin da bambino ha sempre apprezzato. Ricorda con affetto le sorprese e i travestimenti organizzati dai suoi genitori per simulare l’arrivo di Babbo Natale, un’emozione che ora rivive attraverso gli occhi di suo figlio Santiago. Quest’anno, il Natale è stato ancora più speciale per lui, grazie anche all’esperienza lavorativa con il suo show “Da Natale a Santo Stefano” su Rai2. Ha sottolineato come la danza e la musica abbiano avuto un ruolo centrale nello show, un aspetto che ha richiesto due mesi di intensi allenamenti.

Una nuova gioia: diventare zio

Nell’intervista, De Martino ha anche espresso la sua felicità per un recente avvenimento familiare: è diventato zio. La sorella Adelaide ha dato alla luce un nipotino di nome Mattia, rendendo queste feste natalizie ancora più speciali. Questa nuova esperienza di vita familiare aggiunge un tocco di dolcezza al suo ruolo di padre e performer. Stefano De Martino guarda al 2024 con entusiasmo, pronto a bilanciare con successo il suo impegno professionale con i piaceri della vita familiare.