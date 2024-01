Miracolo di Natale a Salerno: madre e figlia rischiano la vita per una grave preeclampsia, salvate in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna alla 34esima settimana di gravidanza ha affrontato un gravissimo rischio di vita a causa di una severa forma di preeclampsia.

Questa condizione, che solitamente causa ipertensione nelle donne incinte dopo la ventesima settimana e tende a risolversi naturalmente dopo il parto, si è manifestata in modo particolarmente pericoloso. La donna ha sofferto di pressione arteriosa molto alta, disturbi visivi e una grave compromissione del fegato, rischiando di cadere in stato comatoso. La situazione critica avrebbe potuto portare a conseguenze fatali senza un intervento immediato.

Intervento salvavita a Natale: il parto d’urgenza

Il giorno di Natale, la donna è stata portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Qui, il team medico del Reparto di Gravidanza a Rischio, guidato dal dottor Mario Polichetti, è intervenuto per stabilizzare le sue condizioni. L’intervento ha permesso di riportare i parametri vitali della madre entro valori normali e ha reso necessario un parto immediato. La bambina è nata pesando 1,980 chilogrammi. L’intervento tempestivo e l’abilità del team medico hanno evitato il peggio, salvando la vita sia della madre che della neonata.

Madre e figlia in salute dopo il parto

Attualmente, madre e figlia si trovano in ospedale, in attesa di completare il normale decorso post-parto. Grazie all’intervento d’urgenza e all’assistenza ricevuta, entrambe godono di ottima salute e presto potranno tornare a casa. Questo Natale sarà per sempre un momento indimenticabile nella loro vita, un simbolo di rinascita e di speranza. La loro storia è un esempio di come l’intervento medico tempestivo possa fare la differenza in situazioni di emergenza, specialmente in casi complessi come la preeclampsia.