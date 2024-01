Incubo in ospedale: neonato rapito da finta infermiera che lo mette in uno zaino e fugge via

0 SHARES Condividi Tweet

L’ospedale è stato teatro di un evento sconvolgente: una donna vestita da infermiera ha rapito un neonato.

La rapitrice, travestita da professionista sanitaria, è riuscita a entrare indisturbata nell’area post-parto dell’ospedale di San Juan de Dios in El Salvador. Si è avvicinata alla madre del neonato, convincendola a consegnarle il piccolo. Successivamente, la donna ha nascosto il neonato in uno zaino e si è allontanata dall’ospedale, scomparendo senza lasciare tracce. Il rapimento è stato scoperto solo quando una vera infermiera è entrata nella stanza, dando l’allarme.

Ritrovato il neonato, rapitrice in fuga

Fortunatamente, a poche ore dal rapimento, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le autorità sono riuscite a localizzare il bambino rapito. Il neonato è stato trovato in custodia di un uomo e una donna che si fingevano i suoi genitori. Entrambi sono stati prontamente arrestati dalla polizia. Tuttavia, la finta infermiera che ha compiuto il rapimento rimane ancora in fuga. Le indagini hanno rivelato che potrebbe aver ricevuto aiuto da qualcuno all’interno dell’ospedale, anche se l’identità dell’eventuale complice non è stata ancora determinata.

Indagini in corso per catturare la rapitrice

Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando alacremente per rintracciare e catturare la finta infermiera. Il caso ha scosso la comunità locale e internazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli ospedali e la facilità con cui la rapitrice è riuscita a eseguire il suo piano. La situazione è ancora in fase di evoluzione e le autorità sono impegnate a garantire la sicurezza del neonato e la cattura della responsabile di questo atto terribile. Nel frattempo, la comunità è in allerta e segue con apprensione gli sviluppi della vicenda.