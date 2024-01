Fabio Fazio, il suo addio alla TV: “Tra quattro anni lascio”

0 SHARES Condividi Tweet

In un’intervista rivelatrice con il Corriere della Sera, Fabio Fazio ha annunciato il suo futuro ritiro dalla televisione.

Dopo una carriera di successo lunga quarant’anni, il conduttore, autore e produttore televisivo ha espresso il desiderio di dedicarsi a una vita lontana dai riflettori. “Tra quattro anni lascio”, ha dichiarato Fazio, che ha anche condiviso alcuni dettagli sui suoi piani post-televisione.

Il futuro di Fazio: letture, film e vita quotidiana

Fazio, noto per il suo amore per la cultura e per i libri, ha parlato delle sue passioni e di come intende trascorrere il tempo dopo il ritiro. “Voglio vivere, riposarmi”, ha spiegato, aggiungendo che dedicherà più tempo alla lettura, ai film e alle semplici gioie della vita quotidiana. “Sono un divoratore di libri”, ha confessato, sottolineando che questo nuovo capitolo gli permetterà di esplorare i suoi interessi personali senza le pressioni del lavoro in TV.

Critiche alla Rai e speranze per il futuro

Nell’intervista, Fazio ha anche espresso alcune critiche nei confronti della Rai, da cui si è separato dopo una lunga collaborazione. Ha espresso la speranza che l’azienda possa tornare a essere un punto di riferimento inclusivo nella cultura televisiva italiana. Inoltre, ha accennato a una recente regola del Festival di Sanremo che impedisce ai vincitori di apparire in trasmissioni non della Rai nei giorni successivi alla conclusione del festival, una mossa che Fazio ha interpretato come un velato riferimento al suo programma.

Il conto alla rovescia per il ritiro di Fazio

Con l’annuncio del suo futuro ritiro, Fazio ha iniziato un conto alla rovescia per la fine di un’era nella televisione italiana. I suoi fan e i telespettatori si preparano a salutare uno dei volti più familiari e rispettati dello schermo, mentre lui si prepara a godersi una meritata pausa e a esplorare nuove avventure lontano dalla luce dei riflettori.