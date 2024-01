Achille Lauro clamoroso flop, annulla il concerto di Capodanno, solo 1000 biglietti venduti

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Lauro ha annullato all’ultimo minuto il suo concerto di Capodanno previsto a Cinecittà World, facendo così mancare il suo appuntamento con circa 1000 fan.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il motivo dell’annullamento sarebbe stato il basso numero di biglietti venduti, in netto contrasto con i 4000 biglietti venduti per Guè, un altro rapper ospite dello stesso evento. La decisione dell’agenzia di Lauro di annullare l’esibizione è stata spiegata con il mancato rispetto di alcuni impegni contrattuali.

Costo elevato e mancata promozione: le cause del flop

Il direttore di Cinecittà World, Stefano Cigarini, ha spiegato che nonostante le aspettative iniziali, il concerto di Lauro non ha attirato l’interesse sperato. Mentre altri artisti come Corona e Pago hanno venduto rispettivamente 2500 e 1000 biglietti, Lauro ha faticato a raggiungere il suo target. Un’altra possibile causa del flop potrebbe essere stata la mancata promozione dell’evento da parte di Lauro sui social media, a differenza di quanto fatto da Guè. Il costo per partecipare all’evento era di 69 euro, comprensivo dell’ingresso al parco e dello spettacolo di Lauro.

Il cachet da 100.000 euro e le conseguenze dell’annullamento

L’esibizione di Achille Lauro aveva un cachet stimato in circa 100.000 euro, che doveva essere diviso tra l’agenzia organizzatrice e l’agenzia di gestione dell’artista. Tuttavia, la scarsa vendita dei biglietti ha reso non sostenibile il costo dell’evento, portando all’annullamento. Cinecittà World, di fronte a questo scenario, non esclude azioni legali per il danno d’immagine subito.

I nuovi progetti di Achille Lauro

Dopo la controversia, Achille Lauro si è fatto vedere a un party a New York per la fine dell’anno, mentre ha annunciato due nuovi concerti a Roma e Milano in concomitanza con l’uscita del suo docufilm su Primevideo. I biglietti per questi eventi saranno disponibili a breve, ma alcuni fan hanno espresso il loro disappunto per l’annullamento del concerto di Capodanno, chiedendo spiegazioni e scuse.