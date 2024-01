Antonella Fiordelisi alza il tiro, pronta a denunciare Belen per le voci su Stefano De Martino, “La questione sarà gestita dagli avvocati”

0 SHARES Condividi Tweet

Nuove indiscrezioni emergono sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con particolare attenzione su un’ipotetica relazione tra quest’ultimo e Antonella Fiordelisi.

Le indiscrezioni e le reazioni

L’ambiente dello spettacolo è stato recentemente scosso da nuove voci riguardanti la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In particolare, si è parlato di un presunto coinvolgimento di Antonella Fiordelisi, che però ha prontamente reagito alle accuse.

Secondo quanto riportato, Fiordelisi sarebbe arrivata persino a intraprendere azioni legali contro la showgirl argentina. Ci si chiede quindi quale sia la ragione dietro questa decisione della schermitrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha negato categoricamente di aver avuto un flirt con Stefano De Martino nel periodo in cui lui era ancora impegnato con Belén Rodriguez.

Intervenendo direttamente sulla questione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha chiarito la sua posizione riguardo i pettegolezzi di una relazione con il conduttore Rai.

Nonostante non neghi un legame passato con De Martino, Fiordelisi sottolinea di non essere mai stata con un uomo già impegnato. Secondo Dillingernews – sito web di Fabrizio Corona e vicino a Fiordelisi – tra De Martino e Fiordelisi ci sarebbe stata una storia, ma solo dopo la fine del rapporto con Belén.

La smentita e ulteriori dettagli

In un tweet, Antonella Fiordelisi ha smentito di essere stata coinvolta con De Martino durante il suo rapporto con Belén Rodriguez: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

Il punto di vista di Dillingernews

Il sito Dillingernews, collegato a Fabrizio Corona, fornisce una sua ricostruzione degli eventi. Secondo questa fonte, Fiordelisi avrebbe avuto brevi relazioni sia con De Martino che con Antonino Spinalbese, ma solo dopo che entrambi fossero tornati single.

La relazione con De Martino sarebbe nata prima dell’ultimo riavvicinamento tra lui e Belén, quando la showgirl era ancora con Spinalbese. Dillingernews riporta anche che Fiordelisi avrebbe avuto una breve storia con Spinalbese: “Antonella Fiordelisi, negli ultimi 3 mesi, quindi dopo la rottura tra Antonino e Belen già da molto tempo, ha passato una notte con Spinalbese? Sì, ma solo una notte di passione, sesso e via. Poi, amici come prima”.