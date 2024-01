Muore dopo 5 ore di lunga attesa al pronto soccorso, i medici si giustificano “Era in lista per fare gli esami”

0 SHARES Condividi Tweet

Un’anziana donna è deceduta in ospedale ad Agrigento dopo aver atteso cinque ore per essere inserita in lista per gli esami. La Procura ha avviato un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire le responsabilità.

Inchiesta sull’attesa fatale

Una situazione drammatica si è verificata in un ospedale dell’Agrigentino, dove un’anziana di 70 anni è deceduta dopo un’attesa estenuante al Pronto Soccorso. La donna, in attesa di essere inserita in lista per alcuni esami, ha purtroppo perso la vita dopo cinque ore.

La Procura di Agrigento, allertata dalla denuncia dei parenti della vittima, ha immediatamente aperto un’inchiesta per indagare sull’accaduto. Il procuratore di turno ha ordinato l’autopsia sul corpo dell’anziana, per verificare eventuali responsabilità da parte della struttura ospedaliera.

Accertamenti in corso e sequestro della documentazione

Nel quadro dell’indagine, si sta cercando di ricostruire i dettagli dell’evento. Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe sentita male mentre aspettava di sottoporsi agli esami. In questo contesto, le autorità hanno proceduto al sequestro della documentazione clinica della paziente.

La polizia, intervenuta per fare luce sull’accaduto, ha acquisito tutti i documenti sanitari rilevanti per l’indagine. Questo passo è cruciale per comprendere la dinamica degli eventi e stabilire se ci siano state negligenze o mancanze da parte dell’ospedale.