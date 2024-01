L’auto si ribalta più volte e finisce in mare, muore ragazzo di soli 19 anni. “Stanno recuperando il corpo dalle acque”

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Capoterra, dove un 19enne ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata e finita in mare.

Incidente fatale sulla ss 195

Questa mattina, lungo la SS 195 in località La Maddalena, Capoterra, si è consumata una tragedia stradale. Un giovane di 19 anni, alla guida della sua auto, ha tragicamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa nelle acque vicine. Purtroppo, il conducente è deceduto immediatamente a seguito dell’incidente.

Immediato intervento dei soccorsi

Le squadre di emergenza, composte dai Vigili del fuoco, dal personale del 118 e dalla Polizia locale di Capoterra, sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente. Attualmente, le cause del sinistro rimangono sconosciute. I Vigili del fuoco stanno lavorando al recupero del corpo del giovane, che si trovava all’interno del veicolo al momento dell’incidente.

Conseguenze sul traffico e indagini in corso

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della zona, con rallentamenti significativi lungo il km 9.800 della strada statale 195 ‘Sulcitana’. Gli agenti della Polizia stradale sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi necessari. In aggiunta, squadre Anas e forze dell’ordine stanno collaborando per gestire il traffico e ripristinare la normale circolazione stradale nel più breve tempo possibile.