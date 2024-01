Bari tangenziale, scende dall’auto per un banale tamponamento, viene travolto da un camion, 50 enne muore sul colpo, SS16 bloccata

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale sulla SS16 a Bari ha causato una vittima e due feriti in codice giallo, con notevoli ripercussioni sul traffico e chiusura della tangenziale.

Tragico incidente in tangenziale



Un incidente mortale ha avuto luogo sulla tangenziale SS16, nei pressi di Bari, causando significativi rallentamenti e code.

La vittima, un uomo di 50 anni, è stata tragicamente coinvolta in un incidente mentre scendeva dal suo veicolo dopo un tamponamento per confrontarsi con l’altro automobilista. In quel momento, un camion in arrivo lo ha investito, non riuscendo a vederlo in tempo.

Intervento di soccorso e indicazioni della polizia

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale. La polizia ha emesso un avviso urgente agli automobilisti, invitandoli a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità. È stato inoltre consigliato di utilizzare l’uscita 4 di via Napoli per evitare l’area interessata dall’incidente.

Feriti e conseguenze sul traffico

Dai primi accertamenti, risulta che altri due individui abbiano riportato ferite classificate in codice giallo, non considerate pericolose per la vita. Le lesioni riportate includono traumi a gambe, spalla e bacino. A seguito dell’incidente, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare a partire dall’uscita Zona Industriale, nei pressi di Decathlon. Agli automobilisti è richiesto di considerare vie alternative per i loro spostamenti.