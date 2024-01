Don Donato, sacerdote di 49 anni, sviene e cade a terra dopo aver celebrato la messa: trovato senza vita dai fedeli in sagrestia

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità di Teggiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Don Donato Romano, parroco della Cattedrale, subito dopo la celebrazione della messa di Capodanno.

Fine improvvisa per il parroco di Teggiano

Un lutto ha colpito il cuore della comunità di Teggiano con la morte inaspettata di Don Donato Romano. Il parroco, che aveva solo 49 anni, è venuto a mancare subito dopo aver officiato la prima messa dell’anno.

Stando a quanto emerso, Don Romano aveva appena terminato la celebrazione liturgica e si era recato in sagrestia, dove è stato colto da un malore improvviso. I fedeli, allarmati dal suo prolungato silenzio, hanno trovato il parroco privo di vita.

Tentativi di soccorso vani

Immediatamente sono stati allertati i servizi di emergenza. Tuttavia, nonostante l’arrivo celere dei soccorritori, per Don Romano non c’era più nulla da fare. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso dolore e commozione per la perdita del loro parroco.

Cordoglio della comunità per Don Romano

La comunità diocesana, insieme ai familiari di Don Romano, è stata pervasa da un senso di tristezza per il suo passaggio. Attraverso un comunicato sui social media, la parrocchia ha reso omaggio al sacerdote scomparso:

“Il Vescovo P. Antonio De Luca, insieme a tutta la comunità diocesana, unitamente ai suoi familiari, annunciano che è tornato alla Casa del Padre Don Donato Romano, Parroco della Chiesa Cattedrale di Teggiano. La Santa Madre di Dio e custode dei sacerdoti, l’accolga tra le sue braccia”.