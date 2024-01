Vincita record al Casinò di Sanremo: un milanese vince 217 mila euro giocandone solo 3

0 SHARES Condividi Tweet

Un turista milanese ha trasformato 3 euro in una vincita di 217 mila euro giocando alle slot machine nel Casinò di Sanremo, diventando il vincitore della cifra più alta dal 2019.

In una serata di Capodanno a Sanremo, un uomo sessantenne dell’hinterland milanese ha vissuto un momento di incredibile fortuna. Dopo aver inserito soltanto tre euro in una slot machine nel famoso Casinò di Sanremo, è stato sorpreso dalla vincita di 217 mila euro. Questo evento si è verificato poco prima che lui e la moglie facessero ritorno a Milano, concludendo così la loro vacanza. Nonostante fosse proprietario di una casa a Sanremo, l’uomo non frequentava abitualmente il casinò. Tuttavia, questa serata ha dimostrato che il casinò è effettivamente un luogo “baciato dalla fortuna”, come evidenziato dai proprietari della struttura. Il fortunato vincitore, rimasto incredulo di fronte alla somma vinta, ha espresso la sua sorpresa, sottolineando che fino a quel momento aveva vinto solo piccole somme.

Il successo del casinò

Il Casinò di Sanremo ha chiuso l’anno 2023 con un grande successo, registrando incassi per 52,69 milioni di euro, con un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta il miglior risultato degli ultimi dodici anni. I giochi tradizionali hanno guadagnato 12,6 milioni di euro, mentre le slot machine hanno superato i 40 milioni. La poker room ha visto un incremento significativo di giocatori nei vari tornei organizzati durante l’anno. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha commentato il successo del casinò, descrivendolo come il frutto di un lavoro di squadra basato su programmazione, impegno e scelte strategiche accurate. Questo evento fortunato non solo ha arricchito un fortunato turista, ma ha anche confermato il trend positivo per la casa da gioco ligure.