Fabio Fazio: “La Rai ha deciso una regola fatta apposta per andare contro di me”, e la Rai gli risponde a tono

La Rai ha risposto alle critiche di Fabio Fazio sul regolamento di Sanremo, sottolineando che non esiste alcuna regola specifica contro il conduttore e che le politiche sono sempre state le stesse

Fabio Fazio ha sollevato un’ondata di polemiche riguardo al regolamento di Sanremo. Nella sua recente intervista con il settimanale «Sette», parte del «Corriere della Sera», Fazio ha espresso il proprio disappunto per la decisione della Rai di limitare le apparizioni del vincitore di Sanremo solo alle trasmissioni della Rai nei tre giorni successivi alla vittoria del Festival. Il conduttore, che ora lavora per la Nove, una rete concorrente, ha interpretato questa mossa come una regola creata appositamente contro di lui, considerando che in passato i vincitori di Sanremo erano soliti apparire nel suo programma. Fazio ha espresso incredulità e amarezza per questa decisione, suggerendo che la Rai stia agendo in maniera poco equa.

La risposta dell’Ad della Rai

L’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, ha risposto direttamente alle accuse di Fazio. In una dichiarazione al «Corriere della Sera», Sergio ha chiarito che non esiste alcuna nuova regola specificamente contro Fazio e che la politica della Rai riguardo alle apparizioni dei vincitori di Sanremo è rimasta invariata. L’AD ha spiegato che, quando Fazio lavorava per la Rai, era naturale che il vincitore di Sanremo apparisse nel suo programma, ma ora che lavora per una rete concorrente, la situazione è cambiata. Sergio ha sottolineato che la Rai continuerà a svolgere il suo ruolo nel panorama televisivo italiano, contribuendo alla costruzione dell’identità nazionale e offrendo contenuti che rispecchiano la memoria collettiva del paese.