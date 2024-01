Lucca panico in piazza, cavallo si imbizzarrisce per lo scoppio di un petardo e si scontra con un’auto

0 SHARES Condividi Tweet

A Lucca, un cavallo si è imbizzarrito a causa dello scoppio di un petardo e ha causato un incidente.

Un incidente insolito ha avuto luogo nella mattinata di ieri, 2 gennaio in Piazza Napoleone a Lucca. Un cavallo, spaventato dallo scoppio improvviso di un petardo, si è imbizzarrito durante un giro turistico in carrozza. L’animale, in preda al panico, ha preso il galoppo e si è schiantato prima contro un’auto di un istituto di vigilanza privato e poi contro una panchina di pietra. L’incidente ha danneggiato principalmente la carrozza, ma fortunatamente il cavallo, chiamato Mario, e la guida della carrozza, Marica Iavarone, non hanno subito ferite. I passeggeri a bordo della carrozza sono rimasti anch’essi incolumi.

La guida Marica Iavarone e il cavallo Mario

Marica Iavarone, la guida della carrozza, si occupa da anni di diversi cavalli impiegati per i giri turistici in carrozza a Lucca. Ha condiviso la sua esperienza e il legame con i suoi cavalli sui social media, esprimendo orgoglio per il lavoro svolto con loro. In particolare, ha menzionato Luigi, un altro dei suoi cavalli, noto per il suo amore per le caramelle. Dopo l’incidente, Marica ha rassicurato i seguaci sui social network, affermando che lei e il cavallo Mario stanno bene, nonostante lo shock causato dall’esplosione del petardo. Ha espresso la sua gratitudine per non aver subito danni gravi e ha condiviso la sua dedizione nel prendersi cura dei suoi cavalli.