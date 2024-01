Va al pronto soccorso per un forte mal di gola che non passa, lo giudicano codice bianco, 44enne muore poco dopo

0 SHARES Condividi Tweet

La serata di Capodanno si è trasformata in una tragedia inaspettata per Francesco De Paolis, un uomo di 44 anni

Il dipendente del supermercato Tigre di via Cesare Pavese si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per un mal di gola che stava diventando sempre più insopportabile. La sua compagna Chiara Romei racconta che De Paolis, già padre di una ragazza di 12 anni e con una figlia di 3 anni dalla relazione attuale, non aveva patologie preesistenti che potessero preoccupare. Tuttavia, la situazione è precipitata rapidamente quella sera, con De Paolis che ha cessato di rispondere ai messaggi e alle chiamate, lasciando Chiara nell’ansia e nella preoccupazione.

I dubbi sulla valutazione del caso

Francesco De Paolis è stato classificato come un “codice bianco”, il che indica un caso di minore urgenza. Tuttavia, l’aggravarsi del suo stato di salute ha sollevato interrogativi sulla correttezza di tale valutazione. Nonostante i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo di Chiara in ospedale. Le circostanze della morte hanno portato la famiglia a presentare una denuncia e richiedere un’autopsia per chiarire le cause del decesso e valutare l’assistenza ricevuta.

La reazione dell’ospedale e le indagini in corso

Il San Camillo ha espresso fiducia nell’operato del personale medico, pur rimanendo in attesa dei risultati dell’autopsia per una valutazione più accurata dell’accaduto. La famiglia cerca risposte, non solo per comprendere le cause esatte della morte di De Paolis, ma anche per verificare l’adeguatezza e la tempestività delle cure fornite. La comunità e i clienti del supermercato, dove De Paolis era molto apprezzato, sono rimasti scossi dalla notizia, così come i residenti del quartiere Portuense. La perdita improvvisa e inaspettata di De Paolis lascia due figlie senza il loro padre e una famiglia e una comunità in lutto.