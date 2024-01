José Mourinho interviene in diretta su Canale 5 e chiede: “C’è Massimo Mauro?” e poi lo asfalta: “Impara a rispettare le persone”

0 SHARES Condividi Tweet

José Mourinho, noto come lo “Special One” e allenatore della Roma, ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’opinionista Mediaset e ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro.

Dopo la vittoria della Roma sulla Cremonese per 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia, Mourinho è intervenuto su Canale 5, chiedendo se Mauro fosse presente. Il tecnico portoghese ha poi chiarito il motivo della sua domanda, sollevando la questione del rispetto per le difficoltà che la squadra sta affrontando.

La critica di Mourinho

Mourinho ha sottolineato l’importanza del rispetto, in particolare per un ex calciatore come Mauro, verso chi ha affrontato sfide simili nel mondo del calcio. Ha messo in evidenza l’unità e l’impegno della sua squadra, nonostante le difficoltà, come quella di vincere una partita senza un difensore centrale. Lo Special One ha poi criticato l’atteggiamento di Mauro, suggerendo che un commentatore dovrebbe rispettare coloro che hanno condiviso esperienze simili nel mondo del calcio: “ Ci vuole rispetto per le nostre difficoltà, penso che nessuna squadra in Italia abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile”. E poi ha continuato: “Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo. Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto, come noi, non è una bella cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi. Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia».

Il precedente con Massimo Mauro

La polemica tra Mourinho e Mauro si è accesa in seguito ai commenti di quest’ultimo dopo la partita Roma-Napoli. Mauro aveva espresso pareri negativi sulla condotta dei giocatori della Roma, definendola discutibile e accusando la squadra di aver adottato una strategia che va contro lo spirito del calcio. Aveva anche criticato il comportamento di Zalewski, un giocatore della Roma, sostenendo che si fosse buttato a terra simulando per lunghi minuti. Mourinho ha quindi colto l’occasione dell’intervista post-partita per esprimere la sua opinione su questi commenti, difendendo la sua squadra e chiedendo rispetto per le loro prestazioni.