Nel barese, donna scavalca cavalcavia nel tentativo di togliersi la vita, salvata dall’intervento della Polizia

La Polizia di Stato ha salvato una donna di 55 anni dal tentativo di suicidio sul cavalcavia dell’A14 a Gioia del Colle, intervenendo tempestivamente e con grande professionalità.

Salvataggio tempestivo sulla A14

In un atto di coraggio e prontezza, la Polizia di Stato ha effettuato un salvataggio vitale a Gioia del Colle. Una donna di 55 anni, che aveva scavalcato la rete di protezione del cavalcavia autostradale, è stata salvata in extremis. “Aveva l’intuibile intenzione di lanciarsi nel vuoto”, come riportato dalle fonti sul campo. Questo intervento tempestivo dimostra la costante vigilanza e la prontezza della Polizia nel rispondere a situazioni critiche.

Intervento della Polizia Stradale

Mentre pattugliavano l’autostrada A14 in direzione di Bari, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato la donna in pericolo. Immediatamente, hanno messo in atto una serie di azioni per garantire la sicurezza: “Gli agenti si sono attivati per bloccare il traffico e scongiurare qualsiasi pericolo”, una mossa decisiva per prevenire ulteriori rischi. L’efficienza e l’attenzione degli agenti in queste situazioni sono cruciali per la sicurezza pubblica.

Comunicazione e salvataggio

L’abilità comunicativa degli agenti ha giocato un ruolo fondamentale nel salvataggio. Con “voce rassicurante e pacata”, sono riusciti a stabilire un dialogo con la donna, calmando la situazione fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco. La collaborazione tra le forze dell’ordine ha portato al successo dell’operazione, culminata con il salvataggio della donna. In seguito, la donna ha espresso la sua gratitudine: “La donna ha poi ringraziato le forze dell’ordine, rendendosi conto del grave rischio del gesto che stava per compiere”. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’empatia e dell’interazione umana in momenti di crisi.