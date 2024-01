14enne ritrovato senza vita in un canale presso Modena, era scomparso da ieri, non si esclude gesto estremo

0 SHARES Condividi Tweet

Un giovane ragazzo di 14 anni, scomparso da un giorno, è stato tragicamente trovato senza vita nelle campagne di Castelfranco Emilia, Modena.

Tragico ritrovamento nelle campagne

Una comunità è stata scossa dalla triste scoperta del corpo di un ragazzo di 14 anni nelle campagne di Castelfranco Emilia, a Modena.

Il giovane, scomparso dalla giornata precedente, è stato ritrovato in un canale situato in via Prati, nella frazione di Gaggio, vicino al parco di Villa Sorra e a poca distanza dalla sua abitazione.

Questo ritrovamento ha lasciato la comunità locale in uno stato di lutto e sgomento.

Indagini in corso sulle cause della morte

Le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti per determinare le cause del decesso del ragazzo. Attualmente, sono in corso rilievi scientifici sul luogo del ritrovamento.

Le indagini sono ancora in fase preliminare e non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile suicidio. La situazione richiede un’indagine attenta per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.