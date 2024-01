Auto in panne sulla superstrada, 28enne perde la vita mentre la spinge e viene investita da un furgone: due uomini gravissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente si è verificato sulla superstrada E45 a Città di Castello, dove una donna di 28 anni è deceduta e due uomini sono rimasti feriti dopo essere stati travolti mentre spingevano un’auto in panne.

Incidente mortale in superstrada

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 4 gennaio a Città di Castello, in provincia di Perugia.

Un’auto con a bordo una donna di 28 anni e un uomo ha avuto un guasto sulla superstrada E45, nel tratto 3 bis Tiberina.

Gli occupanti, nel tentativo di spostare il veicolo sulla piazzola di sosta più vicina, sono scesi per spingere l’auto. In quel tragico momento, sono stati colpiti in pieno da un furgone. L’impatto ha causato la morte della giovane donna e ha lasciato feriti i due uomini.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:00 tra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava la vittima si è fermata sulla carreggiata.

I due occupanti, nel timore di essere colpiti da altri veicoli, hanno deciso di scendere e spingere l’auto a mano fino alla piazzola di sosta. Tuttavia, in quel preciso istante, un furgone che procedeva nella stessa direzione non è riuscito a evitare l’auto, schiantandosi contro di essa.

Conseguenze dell’incidente

L’impatto tra il furgone e l’auto ferma ha sbalzato la 28enne per diversi metri, facendola cadere violentemente sull’asfalto.

I soccorsi, allertati dagli altri automobilisti, sono giunti tempestivamente, ma per la giovane donna non c’era più nulla da fare; era già deceduta all’arrivo dell’ambulanza. Anche l’uomo che era con lei in auto e l’autista del furgone hanno subito ferite e sono stati trasportati in ospedale in stato di shock.