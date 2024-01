Corriere fa delle rivelazioni da brividi: “Consegnando pacchi ho visto fare cose assurde negli asili, non lascerò mai i miei bambini nelle mani di altri”

0 SHARES Condividi Tweet

Un corriere rivela cosa ha visto fare negli asili

Un corriere, impegnato principalmente nelle consegne presso gli asili nidi, ha rivelato in un video virale su TikTok una pratica inquietante: alcuni asili ordinerebbero in grandi quantità caramelle gommose alla melatonina. Nel filmato, visualizzato da quasi mezzo milione di utenti, il corriere esprime preoccupazione per questa tendenza, mettendo in guardia i genitori sui potenziali rischi legati all’uso di questi prodotti nei bambini: “Se siete tanto fortunati da potervi permettere di mandare i figli all’asilo nido (…). Sapete, qualsiasi pediatra o dottore può fare un esame delle urine o di altro tipo per controllare il livello di melatonina in eccesso. Forse vi converrebbe fare questo controllo, perché io sono davvero sotto choc, sconvolto”.

Genitori allertati: controllo dei livelli di melatonina

Nel suo messaggio, il corriere suggerisce ai genitori di considerare controlli medici per valutare eventuali livelli eccessivi di melatonina nei loro figli. Riferendosi all’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, sottolinea come l’utilizzo di caramelle alla melatonina possa essere motivo di preoccupazione, specie per l’assenza di ricerche approfondite sugli effetti a lungo termine in bambini e adolescenti. Questa rivelazione ha suscitato molta attenzione e preoccupazione tra i genitori, che hanno ringraziato il corriere per la segnalazione.

Dibattito sui social: le reazioni e le opinioni

Il video ha innescato un ampio dibattito sui social, con commenti contrastanti. Mentre alcuni genitori esprimono gratitudine per l’avviso, altri dubitano dell’estensione di questa pratica. Una donna, con esperienza trentennale in asili nido, afferma di non aver mai somministrato tali prodotti ai bambini, prediligendo invece attività all’aria aperta per favorire il sonno naturale. La discussione si accende quindi su un tema delicato, quello della sicurezza e del benessere dei più piccoli all’interno delle strutture educative.