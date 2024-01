Addio a Patrick Mentil promettente ciclista e influencer, l’8 gennaio avrebbe compiuto a 23 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo del ciclismo è in lutto per la tragica morte di Patrick Mentil, giovane promessa del ciclismo italiano e influencer di sport estremi.

Mentil, che aveva solo 22 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulle strade del Veneto. Famoso per aver partecipato al Giro d’Italia 2021, Patrick era conosciuto e seguito sui social network, dove condivideva le sue avventure e la passione per gli sport estremi attraverso la sua rubrica “Project no limits”.

Incidente fatale: la fine di un talento

Il fatale incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì 4 gennaio 2024 sulla strada regionale Feltrina, vicino a Onigo Pederobba. Mentil, alla guida di una Audi A3 bianca, si è scontrato con una Land Rover mentre stava effettuando una manovra di sorpasso. Il ciclista veneto, che faceva parte della stessa squadra del noto Davide Rebellin, è deceduto sul colpo. Altri tre individui coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Treviso.

Il cordoglio e le indagini

I soccorritori, tra cui i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona e condurre le indagini necessarie. Secondo i primi rilievi, l’impatto tra i due veicoli è avvenuto ad alta velocità, come suggeriscono i detriti della vettura di Mentil sparsi lungo la strada. La comunità del ciclismo, gli amici e i fan di Patrick Mentil esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di un atleta così giovane e pieno di talento, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e dei social media.