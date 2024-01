Chiara Ferragni, da gennaio sarebbe partito lo spot con la Coca Cola ma lo sponsor ha deciso di ritirarsi, la reazione della moglie di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo il caso Balocco, Coca-Cola ha ritirato lo spot con Chiara Ferragni.

La recente controversia che ha coinvolto Chiara Ferragni ha portato Coca-Cola a interrompere la sua campagna pubblicitaria con l’influencer. Inizialmente prevista per la fine di gennaio, la pubblicità doveva coincidere con l’inizio del Festival di Sanremo. La decisione di Coca-Cola segue il caso Balocco, che ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti della Ferragni. In seguito a questi eventi, la ricerca di una nuova campagna pubblicitaria è già iniziata e si prevede che verrà lanciata presto.

La reazione degli altri marchi

Diversamente da Coca-Cola, il gruppo Pigna ha scelto di mantenere la sua collaborazione con Ferragni. La relazione commerciale tra Pigna e Ferragni è stata descritta come proficua e soddisfacente, e il gruppo esprime ottimismo per il superamento dell’attuale contesto difficile. Altri marchi importanti come L’Oréal, Nestlé, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, Monnalisa e Tod’s, non hanno ancora preso posizione pubblica. Tod’s mantiene la Ferragni nel proprio consiglio di amministrazione.

Nuovo contratto in vista

Nonostante i recenti contrattempi, Chiara Ferragni sembra essere in procinto di firmare un nuovo contratto con un importante marchio internazionale. Questa partnership dovrebbe presto essere visibile sul suo profilo Instagram. Nel frattempo, la Ferragni è tornata attiva sui social, condividendo momenti di vita quotidiana e ringraziando coloro che le sono stati vicini durante questo periodo difficile.