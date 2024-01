Antonella Mosetti racconta il suo rapporto con Ambra: “Ho chiuso i rapporti dopo che mi ha fatto una grave scorrettezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Mosetti descrive il suo rapporto con Ambra, dalle iniziali tensioni all’amicizia e alla successiva rottura a causa di una grave scorrettezza

Antonella Mosetti, in un’intervista esclusiva per il settimanale “Oggi”, ha rivelato dettagli sul suo rapporto con Ambra. Racconta che all’inizio, quando Ambra aveva solo 16 anni e ricopriva un ruolo importante, era molto riservata e temeva che altri potessero soffiarglielo. La Mosetti descrive come Ambra evitasse di parlare con chiunque, mantenendo le distanze dai colleghi.

Amicizia e collaborazione

La situazione tra la Mosetti e Ambra cambiò anni dopo, quando Ambra attraversava un periodo difficile a seguito del fallimento del suo programma “Generazione X”. In quel periodo, la Mosetti lavorava con Giletti a “Casa Raiuno”. Fu allora che Ambra iniziò a contattare Mosetti, chiedendole aiuto per scrivere delle battute. Da quel momento, le due diventarono grandi amiche, collaborando e condividendo un rapporto di stima reciproca.

La rottura

Tuttavia, il rapporto tra le due ha subito un brusco cambiamento. La Mosetti ha rivelato di aver chiuso il rapporto con Ambra dopo aver subito una “scorrettezza molto grave” da parte sua. Non ha fornito dettagli specifici su ciò che è accaduto, ma la gravità dell’incidente ha portato la Mosetti a porre fine alla loro amicizia e collaborazione. Questo episodio ha lasciato un segno nel loro rapporto, segnando la fine di un’amicizia che era durata per anni.