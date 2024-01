Pippo Baudo lancia una bordata contro Amadeus: “Diteglielo”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata speciale “Rischiatutto 70”, Pippo Baudo, storico conduttore Rai, ha lanciato una frecciatina ad Amadeus riguardo il Festival di Sanremo.

In occasione dei 70 anni di Rai, nella puntata di “Rischiatutto 70” condotta da Carlo Conti, Pippo Baudo ha commentato in maniera ironica il lavoro di Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo. “Quando incontri Amadeus digli che Pippo ne ha fatti 13 di Sanremo. Avoglia a camminare tu…”, ha dichiarato Baudo, ricordando le sue 13 conduzioni storiche del Festival.

Ottimismo per il futuro della Rai

Baudo, durante la sua ospitata, ha espresso ottimismo per il futuro della Rai: “Questa ragazza Rai è ancora bella e può essere ancora più bella. W la Rai! W la Rai del passato e del futuro. Io sono molto ottimista: sarà una grande Rai del futuro. Io indovino che la Rai dei prossimi 70 anni sarà eccezionalmente bella e giovane”.

Le ultime notizie su Baudo

Negli ultimi anni, Baudo ha affrontato vari problemi di salute, tra cui un cancro alla tiroide negli anni ’70 e un sospetto malore ischemico circa dodici anni fa. Nonostante ciò, ha smentito recenti preoccupazioni sul suo stato di salute con un “sto bene”. Oggi, il suo ritiro dalle scene dopo 50 anni di carriera lascia un vuoto nel panorama televisivo italiano. Baudo ha deciso di dedicarsi alla famiglia, lasciando un ricordo indelebile nei suoi spettatori.