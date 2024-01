De Martino-Marcuzzi, flirt del 2018: lei era sposata, lui single, tutti i dettagli

0 SHARES Condividi Tweet

La presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino risale al 2018, quando la Marcuzzi era sposata e De Martino single. Dopo la conferma da parte di Belen Rodriguez, emergono nuovi dettagli sul flirt.

La love story segreta tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sembra ormai chiarita. Tutto è iniziato nel luglio 2020, quando Dagospia rivelò la notizia. I due conduttori smentirono prontamente. Recentemente, Belen Rodriguez ha confermato che la liaison c’è stata, sorprendendo tutti. Secondo le informazioni di Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, la frequentazione segreta avvenne nel 2018. In quel periodo, Stefano De Martino era single, non essendo ancora tornato insieme a Belen Rodriguez. Al contrario, Alessia Marcuzzi era già sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Dettagli e implicazioni

De Martino, nel periodo della liaison, era single, il che significa che non avrebbe tradito Belen. Questo spiega perché abbia negato di aver tradito la modella con la Marcuzzi. La situazione per Alessia Marcuzzi è più complicata, considerando che era sposata all’epoca. Questo dettaglio aggiunge complessità alla vicenda e potrebbe influenzare l’opinione pubblica.

Reazioni e conferme

Dopo la conferma del flirt da parte di Belen Rodriguez, sia Marcuzzi sia De Martino preferiscono non commentare ulteriormente. Nel 2020, entrambi avevano smentito la relazione, ma ora sembrano evitare di parlare, probabilmente perché una smentita non sarebbe credibile dopo la conferma di Belen. Molti si interrogano sul motivo per cui abbiano negato in passato e ora rimangano in silenzio. La risposta sembra essere che ora preferiscano lasciare che la storia si dissolva col tempo.