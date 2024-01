Giallo nella notte, trovate due donne morte: una bruciata e l’altra in una pozza di sangue, sospetto di “doppio omicidio”

0 SHARES Condividi Tweet

A Naro, in provincia di Agrigento, è stato scoperto un presunto duplice omicidio. Due donne romene sono state trovate morte nelle loro case, una carbonizzata e l’altra in un lago di sangue.

Mistero inquietante: due morti in circostanze drammatiche

A Naro, un paese in provincia di Agrigento, si è verificato un inquietante mistero. Due donne romene sono state trovate morte nelle loro abitazioni in circostanze drammatiche.

La prima vittima, Maria Russ di 57 anni, è stata scoperta carbonizzata a seguito di un incendio nella sua casa in vicolo Avenia.

Poco dopo, è stata ritrovata un’altra donna, Delia Zarniscu di 58 anni, in un lago di sangue in via Da Vinci. La comunità è sconvolta da questi tragici eventi che suggeriscono un duplice omicidio.

Indagini in corso: ricerca di collegamenti tra le vittime

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le circostanze di queste morti e per trovare un possibile collegamento tra i due casi. Sono in corso interrogatori dei sospettati nella caserma di Naro.

Sul posto lavorano i carabinieri e gli investigatori del nucleo operativo di Agrigento, guidati dal sostituto procuratore Elettra Consoli e dall’aggiunto Alvatore Vella. La comunità attende risposte mentre le indagini procedono.

La comunità in lutto: parole della sindaca

La sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara, ha espresso il suo sgomento e la sua ferma condanna dell’atto violento su Facebook.

Ha sottolineato il rifiuto della comunità di ogni forma di violenza e ha espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della Procura.

“Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia,” ha affermato, sottolineando il desiderio di giustizia e sicurezza per la comunità di Naro.