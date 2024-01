14 anni si toglie la vita con la pistola del padre, i suoi amici raccontano: “A Capodanno era apparso strano, troppo agitato”

0 SHARES Condividi Tweet

Un 14enne è stato trovato morto in un canale a Modena, apparentemente dopo essersi tolto la vita con la pistola del padre, un funzionario della Questura. Le ragioni del gesto rimangono incerte.

Modena: giovane vita spezzata

Una tragica notizia ha colpito la città di Modena: un ragazzo di 14 anni è stato ritrovato morto in un canale. Le circostanze indicano che il giovane si è tolto la vita usando la pistola d’ordinanza del padre, un funzionario amministrativo della Questura di Modena. Questo evento sconvolgente ha lasciato la comunità e la famiglia dell’adolescente in uno stato di profondo shock e dolore.

Ore di ricerca e angoscia

Il 14enne aveva scomparso dalla mattina del 3 gennaio, dopo aver preso l’arma del padre. La sua famiglia, allarmata dalla sua assenza, ha immediatamente allertato le autorità. Un vasto dispiegamento di forze dell’ordine, volontari e pompieri ha partecipato alle ricerche. Nonostante gli sforzi, il ragazzo è stato ritrovato senza vita il giorno seguente, aggiungendo un triste epilogo a queste ore di ricerca e speranza.

Il racconto degli amici e i segnali preoccupanti

Gli amici del 14enne hanno fornito un testimonianza che potrebbe gettare luce sui tragici eventi. Hanno descritto il ragazzo come normalmente tranquillo, ma hanno notato un cambiamento nel suo comportamento durante una festa di Capodanno. La sua agitazione e l’uso eccessivo del cellulare in quella circostanza hanno suscitato preoccupazione. Ora, indagini sul contenuto del suo smartphone potrebbero fornire indizi cruciali per comprendere le ragioni dietro il suo gesto disperato.