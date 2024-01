Si è spento David Soul, l’iconico biondo di Starsky & Hutch, “L’addio dopo una valorosa battaglia”

0 SHARES Condividi Tweet

David Soul, l’iconico “biondo” di “Starsky & Hutch”, è morto a 80 anni. Familiari e fan in lutto celebrano la sua vita e carriera.

Addio a David Soul, icona degli anni ’70

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di David Soul, celebre per il suo ruolo nella serie televisiva “Starsky & Hutch”. L’attore, nato a Chicago, è morto a Londra all’età di 80 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie, Helen Snell, che ha descritto la sua scomparsa come “una valorosa battaglia per la vita”. Soul, oltre alla recitazione, era noto anche per il suo talento musicale, con successi come “Don’t Give Up On Us” e “Silver Lady”.

Una vita segnata dal successo e dalle sfide personali

David Soul ha lasciato un’impronta indelebile non solo in “Starsky & Hutch”, ma anche in altre produzioni come “Here Come The Brides”, “Magnum Force” e “The Yellow Rose”. Nonostante il suo successo professionale, l’attore ha affrontato sfide personali, tra cui una lunga lotta contro l’alcolismo, dalla quale è emerso vittorioso. La sua vita privata è stata altrettanto ricca, avendo condiviso legami con diverse mogli e lasciando sei figli.

Il cordoglio della famiglia e dei fan

La famiglia di David Soul ha diffuso un comunicato toccante, nel quale la moglie Helen Snell esprime il profondo amore e rispetto per il marito. “David Soul – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia,” recita il comunicato. “Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che ha incontrato”. Questo tributo riflette il legame profondo e l’affetto che David Soul ha ispirato in molti.