Litiga con l’ex moglie e getta la figlia dal balcone, il resoconto di un vicino: “prima l’ha lasciata fuori, poi l’ha lanciata”

Una tragedia ha sconvolto Cinto Caomaggiore, Venezia: un padre ha gettato la figlia di 5 anni dal balcone dopo un litigio telefonico con la ex moglie. La bambina è ricoverata con gravi ferite.

Atto di disperazione a Cinto Caomaggiore

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. Nella notte, un uomo ha lanciato sua figlia di 5 anni dal primo piano della loro abitazione durante un acceso litigio telefonico con la sua ex moglie. La bambina, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove lotta tra la vita e la morte.

Il vicino testimonia l’accaduto

Un vicino di casa dell’uomo ha fornito una testimonianza scioccante dell’incidente. “L’uomo era in preda a una furia cieca, urlando insulti mentre chiudeva la bambina fuori sul balcone,” ha riferito il vicino. “Dopo averla gettata giù, la bambina era sotto shock e lui balbettava frasi senza senso.” Queste dichiarazioni sottolineano la gravità e l’irrazionalità del gesto compiuto.

Conseguenze e reazioni

Il tragico evento ha lasciato la comunità in stato di incredulità. La bambina, che ha riportato un grave trauma cranico, è attualmente in condizioni critiche. Il vicino che ha assistito alla scena e soccorso la piccola esprime profonda frustrazione e rabbia per non essere intervenuto prima. Questo incidente pone l’accento sulla necessità di maggiore attenzione e intervento in situazioni di violenza familiare.