Puglia, 39enne ha un malore improvviso mentre è alla guida con moglie e figlia piccola, muore dopo poco

Daniele S., 39 anni, ha perso la vita per un malore improvviso mentre guidava la sua Skoda Kodiaq con moglie e figlia a bordo. L’incidente, nonostante il violento impatto, non ha causato ferite ai passeggeri.

Tragica fine di un viaggio in famiglia

Una tragica vicenda ha colpito Daniele S., 39 anni, originario di Rovigo, e la sua famiglia. Mentre percorreva la strada provinciale 13 tra Cisternino e Martina Franca, Daniele ha accusato un malore improvviso alla guida. La sua auto, una Skoda Kodiaq, è andata a sbattere contro il guard rail. L’incidente è avvenuto un quarto d’ora prima delle 23, lasciando la famiglia e la comunità in lutto.

Soccorsi immediati, ma invano

I soccorritori del 118, giunti sul posto in seguito a una chiamata per un sinistro stradale, hanno rapidamente compreso che per Daniele non c’era più nulla da fare. I Carabinieri hanno poi preso il controllo della scena per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. La testimonianza della moglie dell’automobilista ha confermato l’ipotesi di un malore improvviso come causa dell’incidente.

Fortuna in mezzo alla tragedia

In questa dolorosa circostanza, una nota positiva è stata che, al momento del malore, la Skoda procedeva a velocità moderata. Questo ha limitato le conseguenze dell’impatto, evitando ulteriori ferite a moglie e figlia presenti in auto. Nonostante la sfortuna del malore fatale, la moderata velocità ha probabilmente salvato le vite degli altri passeggeri.