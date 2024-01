Compleanno speciale per un bambino di 5 anni: il suo desiderio di visitare una caserma dei carabinieri diventa realtà

0 SHARES Condividi Tweet

Per il suo quinto compleanno, un bambino romano, appassionato dell’Arma dei Carabinieri, ha ricevuto un regalo speciale: una visita alla Stazione dei Carabinieri dell’Eur. Accompagnato dalla madre, il piccolo ha potuto realizzare il suo sogno di vedere da vicino auto, uniformi e attrezzature dei militari

Per Lorenzo, un bambino di 5 anni con un grande sogno, il suo compleanno è diventato un giorno indimenticabile. Da sempre affascinato dall’Arma dei Carabinieri, Lorenzo ha espresso un desiderio speciale: visitare una caserma dei carabinieri. I suoi genitori, volendo rendere il suo giorno speciale, hanno contattato la Stazione dei Carabinieri dell’Eur per organizzare una visita. Il Maggiore Giancarmine Carusone e i suoi colleghi hanno accolto la richiesta con entusiasmo, preparandosi a rendere il compleanno di Lorenzo un giorno da ricordare.

L’incontro con i carabinieri

Il giorno del suo compleanno, Lorenzo è arrivato alla caserma, accompagnato dalla madre. Ad attenderlo, il comandante e altri militari, che hanno condiviso la gioia e l’emozione del bambino. Lorenzo ha avuto la possibilità di salire a bordo di una delle “gazzelle” dell’Arma, accendendo i lampeggianti e giocando con la paletta usata per fermare le persone. Indossando il giubbotto antiproiettile e il berretto, il piccolo ha potuto sperimentare da vicino la vita di un carabiniere.

L’emozione dei carabinieri e il regalo speciale

Il Maggiore Carusone ha espresso il proprio apprezzamento per il gesto dei genitori di Lorenzo e la vicinanza dei cittadini all’Arma dei Carabinieri. La visita si è conclusa con un regalo per il bambino: una macchinina dei carabinieri. Per Lorenzo, quel giorno è diventato un ricordo prezioso, che difficilmente dimenticherà. Anche per i carabinieri presenti, è stata un’occasione per condividere un momento di gioia e riconoscenza reciproca.