Nek compie 52 e racconta: “Come si comporta mia figlia con i miei fan”

Nek condivide le sue riflessioni sulla paternità e il rapporto con la figlia Beatrice, svelando l’importanza dell’amore e della protezione nella loro vita.

Il famoso cantante italiano Nek ha aperto il suo cuore riguardo al suo ruolo di padre e al legame speciale con la figlia Beatrice. Nek ammette che diventare padre ha cambiato la sua prospettiva sulla vita, definendo la paternità come “il vero rock’n’roll”. L’artista racconta come ha imparato a esprimere apertamente il suo affetto per Beatrice, nonostante ammetta che sua moglie Patrizia sia più abile ed equilibrata in questo. Nek descrive sè stesso come un padre premuroso, sempre pronto a controllare la serenità della figlia prima di addormentarsi.

Il rapporto padre-figlia

Nek e Beatrice condividono un rapporto unico, caratterizzato da un forte legame emotivo e da una protezione reciproca. Il cantante narra come Beatrice tenda a proteggerlo dall’attenzione eccessiva dei fan, soprattutto durante le uscite pubbliche. “Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio”, dice Nek, sottolineando il desiderio di Beatrice di mantenere un rapporto personale e privato con lui. Questo aspetto del loro rapporto rivela una Beatrice che, nonostante la giovane età, si mostra come la “guardia del corpo” del padre.

La vita familiare di un artista

Nek enfatizza l’importanza del ruolo di genitore e di come la vita familiare possa essere arricchente, persino per una persona abituata alla fama e al successo. L’interazione tra Nek e Beatrice evidenzia un lato più umano e personale del cantante, diverso dalla sua immagine pubblica. “Beatrice non ama condividermi”, afferma Nek, illustrando come la sua figlia tenga a preservare momenti privati con lui, lontano dagli occhi del pubblico. Questa dinamica tra padre e figlia mostra quanto Nek tenga alla sua vita familiare e a proteggere la privacy di sua figlia, nonostante la sua carriera artistica.