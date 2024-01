Auguri a Adriano Celentano, oggi sono 86 primavere, e ancora tutti ricordano il suo matrimonio alle 3.30 del mattino con Claudia Mori

0 SHARES Condividi Tweet

Adriano Celentano e Claudia Mori, celebri per il loro legame duraturo nel mondo dello spettacolo, hanno vissuto un matrimonio segreto e un amore nato sul set cinematografico.

Adriano Celentano e Claudia Mori formano una delle coppie più iconiche e durature del panorama artistico italiano. La loro storia d’amore ha catturato l’attenzione dei fan per decenni, con una relazione che ha resistito alla prova del tempo. Sposatisi nel 1964, Celentano e la Mori hanno scelto di celebrare il loro matrimonio in gran segreto, evitando l’attenzione di paparazzi e curiosi. La cerimonia si è svolta alle 3:30 del mattino del 14 luglio, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, lontano dagli occhi indiscreti del pubblico.

Colpo di fulmine sul set

La passione tra Adriano e Claudia è sbocciata durante le riprese del film “Uno strano tipo”, nel 1963. Diretto da Lucio Fulci, il film ha visto Celentano e la Mori lavorare insieme per la prima volta, scatenando un’immediata attrazione. La trama, ricca di umorismo, ha offerto l’occasione perfetta per far scoccare la scintilla tra i due artisti. In quel periodo, Celentano era legato a Milena Cantù, ma il colpo di fulmine con la Mori ha portato a un cambiamento radicale nella sua vita sentimentale.

Organizzazione segreta e depistaggio

Il matrimonio di Celentano e la Mori è stato un capolavoro di discrezione e pianificazione. Il vestito da sposa di Claudia, nascosto in convento per un mese, è stato indossato soltanto in chiesa per mantenere il segreto. Padre Ugolino, consigliere spirituale di Adriano e figura chiave nella cerimonia, ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere riservatezza e discrezione. Persino i frati del convento sono stati tenuti all’oscuro dei dettagli, garantendo così un matrimonio lontano da occhi indiscreti e mass media.