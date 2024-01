Una madre sceglie di far lasciare la scuola alla figlia dodicenne per concentrarsi sulla carriera di influencer

0 SHARES Condividi Tweet

Una mamma ha preso la decisione di ritirare sua figlia di 12 anni, dalla scuola tradizionale per concentrarsi sulla sua nascente carriera di influencer.

Kat Clark, un’influencer australiana di successo con oltre 5,2 milioni di follower su TikTok, ha fatto una scelta audace per il futuro di sua figlia Deja. A soli 12 anni, Deja lascerà la scuola tradizionale per dedicarsi completamente alla sua carriera di influencer. Questa decisione ha suscitato un acceso dibattito online, con molti che si interrogano sull’impatto di tale scelta sulla vita e sull’educazione della ragazza. Kat, che ha già una carriera influente nel mondo dei social media, crede fermamente che questa scelta rappresenti la migliore opportunità per Deja di sfruttare le opportunità che si stanno presentando a lei.

Un percorso educativo alternativo

Nonostante la decisione di ritirarla dalla scuola tradizionale, Kat Clark assicura che l’istruzione di Deja non si interromperà. La giovane continuerà i suoi studi da casa, adattando il suo percorso educativo per conciliare gli impegni professionali con quelli accademici. La madre ritiene che il curriculum flessibile della didattica domestica si adatterà meglio allo stile di vita e alle esigenze della famiglia, permettendo a Deja di perseguire sia la sua carriera di influencer che la sua educazione. Kat sostiene che questa soluzione consentirà a Deja di non perdere importanti opportunità nel mondo dei social media.

Supporto incondizionato ai sogni della figlia

La filosofia educativa di Kat Clark si basa sul supportare i sogni e le ambizioni delle sue figlie, indipendentemente dalla direzione che prendono. La sorella maggiore di Deja, Latisha, ha scelto di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi ai podcast, una decisione che la famiglia ha accolto con supporto. Kat assicura che, se Deja decidesse di cambiare percorso in futuro e volesse per esempio studiare medicina o diritto, la famiglia la incoraggerebbe e la sosterrebbe. La priorità per Kat è quella di crescere le sue figlie affinché possano essere sè stesse e perseguire le loro passioni, indipendentemente dal percorso che scelgono di intraprendere.