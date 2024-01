Alessandro Gassmann in rivolta sui social contro gli evasori fiscali: “Scrocconi, ladri, vigliacchi pagate le tasse!'”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore italiano Alessandro Gassmann esprime la sua frustrazione verso gli evasori fiscali, denunciando la pesante situazione fiscale italiana

Alessandro Gassmann ha manifestato il suo dissenso contro gli evasori fiscali attraverso un acceso sfogo sui social media. Stanco del pesante carico fiscale che grava sugli onesti contribuenti, l’attore ha deciso di alzare la voce. “Da 40 anni pago tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché voglio contribuire al buon funzionamento dello Stato”, ha esordito Gassmann, esprimendo il suo sostegno ai principi di equità e giustizia fiscale. La sua protesta è una risposta all’enorme problema dell’evasione fiscale in Italia, che si stima ammonti a 83 miliardi e mezzo di euro.

Una dura condanna agli evasori

Nel suo post, Alessandro Gassmann non ha usato mezzi termini per descrivere la sua indignazione nei confronti di coloro che eludono il sistema fiscale. “Una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi”, ha detto, sottolineando l’ingiustizia di un sistema in cui i cittadini onesti pagano il prezzo dell’evasione altrui. La frustrazione dell’attore è palpabile nel suo messaggio, culminando in un’espressione di disprezzo diretta verso gli evasori: “A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaf****ulo”.

La voce del popolo

La reazione del pubblico allo sfogo di Gassmann è stata immediata e di ampia condivisione. Molti cittadini si sono sentiti rappresentati dalle parole dell’attore, esprimendo il proprio dissenso nei confronti di un sistema fiscale che sembra premiare l’illegalità a scapito dell’onestà. “Siamo stufi di pagare per chi non lo ha mai fatto e mai lo farà”, è stato uno dei tanti commenti che hanno risuonato nell’eco delle parole di Gassmann, delineando un sentimento di esasperazione condiviso da molti italiani.