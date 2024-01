Puglia, poliziotto di 51 anni muore per un malore improvviso mentre è alla guida

0 SHARES Condividi Tweet

Cosimo Ciro Giannini, un poliziotto di 51 anni, è tragicamente scomparso a causa di un malore improvviso mentre guidava la sua auto a Foggia. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è stato possibile salvarlo.

Cosimo Ciro Giannini, un poliziotto di 51 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale a Foggia. La tragedia si è verificata ieri sera, mentre Giannini stava guidando lungo via Telesforo. Improvvisamente, l’uomo ha accusato un malore, perdendo il controllo del veicolo. I passanti che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo, al loro arrivo, Giannini era già in condizioni critiche.

I tentativi di soccorso e la conferma del decesso

Non appena giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimare il poliziotto. Nonostante i loro sforzi, le condizioni di Giannini sono state giudicate gravissime e tutte le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. Il tragico evento ha lasciato la comunità e i colleghi di Giannini in uno stato di profondo shock e tristezza.

Il lutto nella comunità e nel corpo di polizia

La scomparsa di Cosimo Ciro Giannini rappresenta una perdita significativa per la comunità di Foggia e per il corpo di polizia. Giannini, apprezzato e rispettato sia come professionista che come persona, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari, i colleghi e tutti coloro che lo conoscevano.