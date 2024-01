Tragico epilogo, l’insegnate 57enne scomparsa a Modugno è stata ritrovata senza vita, non si esclude estremo gesto

0 SHARES Condividi Tweet

Ritrovata senza vita la donna di 57 anni scomparsa a Modugno. Il corpo è stato trovato vicino a un casolare diroccato. Indagini in corso.

Misteriosa scomparsa a Modugno

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Modugno, in provincia di Bari. La donna di 57 anni, scomparsa da tre giorni, è stata ritrovata senza vita. “Il suo corpo è stato rinvenuto non lontano da un casolare diroccato nelle campagne della città,” hanno confermato le autorità locali. La scomparsa aveva scatenato un’ampia mobilitazione nella zona.

Indagini in corso

Le circostanze della morte restano avvolte nel mistero. Non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo da parte della donna. “È atteso l’arrivo sul posto della dottoressa Sara Sablone, dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari,” hanno riferito le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno esaminando tutti gli elementi disponibili per ricostruire gli ultimi momenti della vita della donna.

La comunità sotto shock

La notizia ha lasciato la comunità sotto shock. La scomparsa della 57enne era stata denunciata dai familiari, preoccupati per il suo mancato rientro. “Sul luogo del ritrovamento ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri che indagano sull’accaduto,” è stato confermato. La vicenda ha generato un’ondata di tristezza e interrogativi tra gli abitanti di Modugno, in attesa di risposte sulle cause e le circostanze della tragica morte.