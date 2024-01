Una mamma svela come riesce a fare una spesa settimanale con soli 40 euro

0 SHARES Condividi Tweet

In un periodo in cui l’inflazione raggiunge picchi elevati, una mamma ha svelato il suo segreto per mantenere la spesa settimanale a soli 40 euro.

Heidi, una madre e influencer di TikTok con oltre 40.000 follower, ha condiviso come gestisce la spesa settimanale della sua famiglia con un budget limitato a circa 43 euro. “In questo periodo, tutti noi stiamo cercando di stringere la cinghia. Il costo del cibo è incredibile, quindi questo è quello che faccio per risparmiare”, ha spiegato Heidi nel suo video. Ha anche rivelato che, grazie al suo lavoro di consegna cibo, a volte riesce a ottenere pasti gratuiti, ma il suo metodo di risparmio si concentra principalmente sulla pianificazione accurata dei pasti e l’uso intelligente degli avanzi.

Strategie per i pasti: da pollo arrosto a pasta con salsicce

Il piano di spesa di Heidi si basa sull’utilizzo strategico degli avanzi per creare nuovi pasti. Inizia la settimana con un pollo arrosto, utilizzando gli avanzi per fare uno stufato. Il giorno seguente, prepara una grande quantità di salsicce, sufficienti per due pasti, e utilizza le salsicce rimanenti con i broccoli per un piatto di pasta il giorno dopo. Questo metodo non solo risparmia denaro, ma riduce anche gli sprechi alimentari.

Colazione, pranzo e l’acquisto di ingredienti base

Per la colazione, Heidi acquista prodotti a basso costo come latte, frutta, fibre e cereali. I pranzi sono leggeri, spesso a base di tonno o tacchino, con aggiunta di cetrioli, formaggio, patatine e pane, scelte pensando ai gusti dei suoi figli. Tra i prodotti indispensabili per la spesa di Heidi figurano verdure economiche come rape, carote, cipolle, broccoli, cavoli e patate. Inoltre, per completare i suoi pasti, fa uso di ciò che ha già in casa o nel freezer, come verdure o pasti precedentemente congelati. “Questa è la mia spesa di 38 pound”, afferma Heidi, fornendo un esempio pratico di come gestire in modo efficace un budget limitato per le spese alimentari.