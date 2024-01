Chanel Totti ha brillato a Capodanno tra costume giallo nel mare dell’Egitto e tatuaggi all’henné

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti ha scelto una celebrazione di Capodanno esotica, volando a Sharm el-Sheikh con il fidanzato Cristian Babalus

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha abbracciato l’atmosfera estiva, lasciando alle spalle i freddi inverni, per godersi le spiagge egiziane. Il suo look da spiaggia, audace e alla moda, ha attirato l’attenzione e dimostrato il suo acume per le tendenze.

Un costume anni ’90 raffinato

Il look da spiaggia di Chanel Totti era un omaggio allo stile degli anni ’90. Ha scelto un costume intero di un vivace giallo, caratterizzato da tagli audaci sui fianchi e un anello decorativo al centro. Questa scelta di stile non solo ha esaltato la sua figura ma ha anche evidenziato il suo gusto per la moda, ispirato forse dall’eleganza di sua madre, Ilary Blasi.

Gli originali tatuaggi all’henné

Aggiungendo un tocco unico al suo look, Chanel ha sfoggiato dei delicati tatuaggi all’henné sulle mani. Questi disegni temporanei, popolari in Egitto, variavano da semplici puntini a stelline, culminando in una luna sull’anulare – posizionata strategicamente vicino all’anello con diamante regalato dal fidanzato. Questi tatuaggi hanno mostrato il suo spirito giocoso e la sua capacità di sperimentare con la moda.

Un’icona di stile in ascesa

La presenza di Chanel sui social media è una testimonianza della sua crescente influenza nel mondo della moda. Ogni sua apparizione diventa un argomento di discussione, dimostrando che ha ereditato la passione per lo stile e le tendenze dalla madre. La sua capacità di combinare abilmente elementi classici con tocchi moderni la rende un’icona di stile per la nuova generazione.