Leonardo Babetto, un dolore improvviso alla gamba e muore a soli 16 anni

Il comune di Venezia è stato colpito da una triste notizia: Leonardo Babetto, un ragazzo di soli 16 anni, è venuto a mancare a causa di un tumore.

La sua lotta contro la malattia è stata breve ma intensa, testimoniata da un sorriso che non ha mai smesso di illuminare il suo volto.

Una diagnosi inaspettata

Il giovane Leonardo, con una grande passione per la meccanica, ha iniziato ad avvertire un fastidioso dolore alla gamba. Quello che sembrava un disturbo minore si è trasformato in una diagnosi devastante: un tumore. La scoperta ha lasciato la famiglia e gli amici in uno stato di incredulità e dolore. Nonostante le cure ricevute in un ospedale a Vicenza, la sua salute è rapidamente peggiorata, portandolo a un decesso prematuro il 6 gennaio.

Chi era Leonardo Babetto

Leonardo, nato nel 2007 e residente a Venezia, era conosciuto per il suo spirito solare ed estroverso. Frequentava il biennio delle superiori all’Istituto Tecnico Fermi di Venezia e aveva l’intenzione di specializzarsi in meccanica. Già dalla giovane età, mostrava una straordinaria abilità nel comprendere e intervenire sui motori, condividendo questa sua passione con amici e conoscenti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita di chi lo conosceva, in particolare nella sua famiglia, che include una sorella minore.