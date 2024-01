Amadeus non perdona Chiara Ferragni: “Al suo livello la svista non è ammessa”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, alla guida del suo quinto Festival di Sanremo, ha rivelato in un’intervista a La Repubblica la sua visione per l’evento e ha toccato il delicato tema del caso Ferragni-Balocco.

Il presentatore ha espresso il desiderio che la politica mantenga le distanze dal Festival di Sanremo, sottolineando l’importanza dell’indipendenza nella gestione dell’evento. “Chiunque conduca Sanremo deve farlo con libertà assoluta”, ha affermato. “Se sono stato criticato sia da destra che da sinistra, significa che sono una persona libera. Non penso ai vantaggi personali, ma al bene del programma”.

Il quinto Sanremo di Amadeus e l’ipotesi di un sesto

Amadeus non nasconde l’orgoglio per il suo quinto Festival, ma rimane incerto sulla possibilità di un sesto anno alla guida della kermesse. “Sarebbe un record, ma non so se è giusto superare il numero di edizioni condotte da grandi nomi come Mike Bongiorno e Pippo Baudo”, ha spiegato. “Dopo il Festival, mi siederò con la Rai per discutere il futuro”.

Il Caso Ferragni: “A questo livello, gli errori non sono ammessi”

Commentando il caso Ferragni-Balocco, Amadeus ha espresso dispiacere per la situazione, sottolineando l’importanza della precisione a livelli così alti di esposizione. “Quando sei a un certo livello, come Chiara Ferragni, una svista non è permessa. È come stare sull’albero maestro di una nave: sei più esposto ai venti e non puoi permetterti errori”, ha detto.

Riflessioni sul Festival

Amadeus ha condiviso anche le sue riflessioni sui suoi cinque anni di Sanremo, evidenziando come ogni edizione abbia lasciato un segno distintivo nella sua carriera e nella storia del Festival. “Sanremo non è solo un evento musicale, ma un momento che unisce l’Italia”, ha concluso, ricordando con particolare affetto l’edizione tenutasi durante il periodo del Covid.

In attesa del prossimo Festival, Amadeus si prepara con la stessa passione e dedizione che lo ha sempre contraddistinto, pronto a regalare al pubblico un’altra indimenticabile settimana di musica e intrattenimento.