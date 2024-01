Como, un uomo di 38 anni e una donna di 45 anni muoiono dopo che la loro auto si immerge nel lago. “Hanno parlato e poi sono saliti in macchina”

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave sinistro stradale si è verificato ieri sera presso il Lago di Como, dove un SUV Mercedes con a bordo due persone è caduto in acqua, causando la morte di entrambi i passeggeri.

Dramma notturno a villa Geno

Una tragica notte ha visto la perdita di due vite presso il Lago di Como. Un incidente fatale ha coinvolto un uomo di 38 anni e una donna di 45 anni, la cui auto è precipitata nel lago.

La scena dell’incidente, situata nel parcheggio di Villa Geno, è stata teatro di questa tragedia. “I corpi sono stati recuperati questa mattina”, hanno dichiarato le autorità locali. I dettagli relativi all’identità delle vittime non sono ancora stati divulgati.

Testimonianze e intervento immediato

In una serata caratterizzata da freddo e vento forte, il parcheggio, normalmente affollato e punto panoramico popolare, era quasi deserto. Una giovane coppia ha raccontato alla polizia di aver assistito a un breve dialogo tra l’uomo e la donna prima che salissero nel loro veicolo.

“L’automobile era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti”, ha osservato un testimone. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto aspettare i sommozzatori di Torino per il recupero dei corpi, avvenuto questa mattina.

Analisi dell’incidente in corso

Le indagini sono ora concentrate sull’accertamento delle circostanze esatte che hanno portato all’incidente.

L’automobile, parcheggiata a soli due metri dal bordo, ha superato il marciapiede e infranto la ringhiera prima di precipitare nelle acque del lago.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno reso insolitamente vuota l’area, un luogo di solito molto frequentato per la sua vista panoramica. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e per identificare formalmente le persone coinvolte.