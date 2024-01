Dramma della solitudine, uomo trovato morto in casa, il suo corpo era mummificato, forse deceduto dal 2018, nessuno se n’era mai accorto

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua casa ad Ancona, in avanzato stato di decomposizione. Il decesso, avvenuto probabilmente anni fa, è emerso solo dopo che il fratello, preoccupato per la mancanza di contatti, ha allertato le autorità.

Solitudine e scoperta

A Ancona, in un’abitazione di via Urbino, è stata fatta una scoperta sconvolgente. Un pensionato di 71 anni, che viveva da solo e non aveva parenti in città, è stato trovato morto in casa.

“L’uomo era in uno stato di decomposizione avanzato”, hanno riferito i soccorritori.

Il fratello del defunto, residente a Roma, ha lanciato l’allarme dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente e personalmente. “Da anni i due non avevano più contatti”, ha spiegato il fratello.

Indagini e ipotesi

Le condizioni dell’abitazione, ordinate e con la porta chiusa dall’interno, suggeriscono che non ci siano state intrusioni o atti violenti.

“Il pensionato è stato probabilmente stroncato da un malore nel sonno”, hanno ipotizzato gli inquirenti, sostenendo che il decesso potrebbe risalire a diversi anni fa, come suggerisce il calendario del 2018 ancora appeso al muro.

Nonostante si sospetti una morte per cause naturali, è stata disposta un’autopsia per determinare le tempistiche esatte del decesso.

Procedure di recupero e verifiche

I vigili del fuoco, insieme ai sanitari della Croce Gialla e del 118, sono intervenuti con l’uso di un’autoscala e maschere antigas per entrare nell’appartamento.

Al momento, si stanno effettuando verifiche sulle utenze legate all’abitazione per stabilire con maggior precisione il momento del decesso del pensionato, rimasto isolato e non notato per anni dalla comunità circostante.