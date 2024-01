Puglia, bimba di 6 anni in coma a causa di uno choc settico: le sue condizioni sono disperate

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di sei anni è ricoverata in coma presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di uno shock settico. La situazione è critica e si aggrava per la mancanza di un’area di terapia intensiva pediatrica nel Salento, in un periodo di crescenti ricoveri.

Critica situazione sanitaria

Una bambina di soli sei anni sta combattendo per la sua vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

La piccola è caduta in coma a seguito di uno shock settico, causato da una grave infezione. Il personale sanitario sta facendo il possibile per salvare la vita della bimba, ma le sue condizioni sono estremamente gravi.

I genitori hanno portato la bambina in ospedale nelle ultime ore, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Pressione sul sistema sanitario

Questa emergenza si verifica in un contesto in cui il reparto di rianimazione dell’ospedale sta già affrontando casi critici di altri due bambini, di quattro e otto anni, affetti da gravi patologie.

La situazione si aggrava ulteriormente a causa della mancanza di un’area dedicata alla terapia intensiva pediatrica nel Salento. L’assenza di questa infrastruttura critica sta diventando particolarmente evidente ora, in un periodo in cui si sta registrando un aumento dell’incidenza dei ricoveri pediatrici.