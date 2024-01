La toccante dedica di Stash alla sua mamma: “Grazie mamma per tutte le carezze quando non riuscivo a non piangere”

0 SHARES Condividi Tweet

Stash dei The Kolors rende omaggio alla sua mamma con una dedica commovente, riconoscendo i suoi sacrifici e l’amore incondizionato che ha ricevuto.

Stash, il carismatico leader dei The Kolors, ha condiviso un commovente tributo alla sua mamma, sottolineando il profondo apprezzamento per il sostegno che ha ricevuto da lei. La sua dedica è un mosaico di gratitudine, riconoscendo i numerosi sacrifici fatti dalla madre nei momenti più difficili della loro vita. “Grazie Mamma! Grazie per tutto quello che hai fatto per me, tutti i sacrifici nei momenti più difficili,” esordisce Stash, aprendo il suo cuore in un flusso di emozioni sincere e profonde.

Il sostegno di una madre nei momenti di sfida

La dedica di Stash va oltre il semplice ringraziamento; è un riconoscimento del ruolo cruciale che la sua mamma ha giocato nel suo percorso personale e artistico. Dai traslochi fatti per permettergli di coltivare il suo sogno alla sua presenza confortante nelle notti più buie, la madre di Stash è stata una colonna portante nella sua vita. “Tutte le carezze quando proprio non riuscivo a non piangere la notte, i soldi che mi hai dato per andare a Londra,” ricorda Stash, evidenziando gli innumerevoli gesti di sostegno e amore che ha ricevuto.

L’umiltà e la bellezza nell’educazione

Il messaggio di Stash è anche un riconoscimento dei valori trasmessi dalla madre. Attraverso la sua dedica, esprime la sua ammirazione per l’umiltà e la vera bellezza che la madre gli ha insegnato. Questi insegnamenti hanno plasmato non solo l’artista che è oggi, ma anche l’uomo. La dedica si chiude con un sentimento di profonda gratitudine e amore: “Tutti quei gesti che mi hanno insegnato che l’umiltà e la vera bellezza.” Queste parole riflettono il profondo legame e il rispetto che Stash nutre per sua madre.