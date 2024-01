Damiano David dei Maneskin oggi compie 25 Anni: “La droga? Una zozzeria, la mente deve essere lucida e sana”

0 SHARES Condividi Tweet

Damiano David, leader dei Maneskin, festeggia il suo 25° compleanno sottolineando l’importanza di una mente lucida e allenata per la creatività e l’espressione personale.

Damiano David, frontman della celebre band Maneskin, festeggia il suo 25° compleanno, portando con sé una visione unica della creatività e dell’espressione artistica. Contrariamente agli stereotipi che spesso si associano al mondo del rock, David sostiene con forza l’idea che la creatività scaturisca da una mente sana e allenata. Questa convinzione è radicata nel suo approccio alla musica e alla vita, che rifiuta categoricamente l’uso di droghe. “Il cervello è una macchina che deve avere gli ingranaggi a posto e la droga è solo una grandissima zozzeria,” afferma David, ponendo l’accento sull’importanza di mantenere la lucidità mentale per esprimere al meglio il proprio talento.

La musica come espressione di libertà

Il messaggio che i Maneskin vogliono trasmettere attraverso la loro musica va oltre la semplice performance. Per David e la sua band, si tratta di esaltare l’uomo attraverso la propria libertà. Questa filosofia si riflette nelle loro canzoni, che spesso parlano di individualità, autonomia e rottura delle catene della dipendenza. “Come potremmo parlare di espressione del proprio sé legandoci a qualcosa che rende invece, dipendenti, schiavi?” interroga David, sottolineando il paradosso di un’arte che dovrebbe liberare ma che, se influenzata negativamente, può invece imprigionare.

La dedizione e l’impegno dei Maneskin

L’approccio di David e dei Maneskin al loro percorso musicale è caratterizzato da una dedizione totale, che mette al centro cuore e anima. La loro musica è un viaggio in cui ogni ostacolo viene evitato o superato per mantenere l’integrità del loro messaggio e della loro arte. Il loro successo internazionale non è solo frutto del talento, ma anche della loro ferma convinzione nell’importanza della coerenza e dell’autenticità. “Noi stiamo facendo una strada dove mettiamo cuore e anima,” conclude David, sottolineando che per loro, la musica è molto più di una semplice carriera: è un modo di vivere e esprimersi liberamente.