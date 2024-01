Il post su Facebook prima di lanciarsi nel vuoto dall’ottavo piano trascinando con sé la figlia di 6 anni e il cane

0 SHARES Condividi Tweet

La donna di 41 anni, dopo essersi gettata dal nono piano a Ravenna con la figlia di 6 anni e il suo cane, ha lasciato un post su Facebook in cui spiega le ragioni del suo gesto, citando violenze familiari e persecuzioni.

Post suicida su Facebook

Una donna di 41 anni, che questa mattina ha compiuto un gesto estremo a Ravenna gettandosi dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cagnolino, ha pubblicato un lungo post su Facebook poco prima dell’accaduto. Nel suo messaggio, la donna ha motivato il tragico gesto affermando di essere stata vittima di violenze e persecuzioni da parte di suo padre, che era anche il nonno della bambina.

Accuse di violenza e negligenza

La donna, nel suo post dai toni confusi e deliranti, ha accusato il padre di essere stato aggressivo sia nei suoi confronti che in quelli della figlia. Ha espresso frustrazione per non aver ottenuto un’ordinanza restrittiva contro di lui, citando la mancanza di prove video delle violenze subite e l’inutilità di rivolgersi alla questura. Ha inoltre menzionato il fatto di essere stata incinta, sentendosi non tutelata.

Riferimenti a complotti familiari e problemi economici

Nel post, la donna ha anche parlato di presunti complotti orditi dai suoi familiari per tenerla sotto cura presso il Centro di Salute Mentale. Ha fatto riferimento a questioni finanziarie, accusando il padre di volerli indebitare per 600.000 euro e di non essere riuscito a completare alcune procedure per un bonus statale.

Dolore e disperazione nelle sue parole

La donna ha anche descritto le difficoltà subite dal suo animale domestico nel 2018, esprimendo dolore e disperazione nelle sue parole. Ha accusato il marito di schierarsi sempre con suo padre e ha menzionato come spesso, dopo episodi di violenza domestica, suo padre avesse organizzato dei TSO (Trattamenti Sanitari Obbligatori) per lei.

Tragico epilogo di una mattina di disperazione

La tragica mattinata si è conclusa con la donna che si è gettata dal nono piano insieme alla figlia e al cane. Sfortunatamente, l’animale e la bambina sono deceduti all’impatto, mentre la donna è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La caduta è stata in parte attutita dalle impalcature presenti per il Superbonus al 110%, secondo quanto riferito dalle fonti investigative.