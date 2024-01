Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata, le sue parole subito dopo la notizia

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata legata al caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto da Balocco

Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata. L’indagine, condotta dalla Procura di Milano, riguarda il pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dalla ditta piemontese Balocco. Anche Alessandra Balocco è indagata per lo stesso reato. La decisione è stata presa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

La posizione della Ferragni: serenità e fiducia nella giustizia

Di fronte alle accuse, Chiara Ferragni si è espressa con serenità, sottolineando la sua fiducia nella magistratura e la volontà di collaborare per chiarire la situazione. Ha anche espresso preoccupazione per come alcuni media stiano strumentalizzando la vicenda, diffondendo notizie non veritiere. “Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso”, ha dichiarato la Ferragni.

Il caso pandoro Balocco e le reazioni

Il caso riguardante il pandoro ‘Pink Christmas’ ha attirato l’attenzione dei media, con ipotesi sul coinvolgimento della Ferragni. L’influencer sarà ascoltata in Procura per fornire la sua versione dei fatti. Mentre le indagini procedono, restano da vedere le possibili conseguenze legali e l’impatto sulla reputazione e l’immagine pubblica della Ferragni e Balocco.