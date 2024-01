Puglia, scomparsa la 19enne Martina Gargiullo: ricerche affannose in corso

0 SHARES Condividi Tweet

La scomparsa della 19enne Martina Gargiullo a Brindisi sta creando apprensione. L’ultima volta è stata vista a Lecce e la sua famiglia, insieme all’Associazione Penelope, chiede aiuto nella ricerca

La comunità di Brindisi è preoccupata per la scomparsa di Martina Gargiullo, 19 anni, avvistata l’ultima volta alla stazione di Lecce. Secondo l’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, Martina si è allontanata da casa il 7 gennaio dopo le 15:00. La madre della ragazza ha lanciato un appello sui social, rivelando che Martina ha preso un treno per Lecce da Brindisi alle 15:39, è arrivata e ha preso un taxi. L’ultimo avvistamento è stato intorno alle 20:00 vicino all’Hotel Tiziano.

Dettagli sulla scomparsa e precedenti

Al momento della scomparsa, Martina indossava stivali neri, jeans e un piumino nero corto. Il suo telefono cellulare è stato trovato in un cestino della spazzatura presso la stazione di Lecce. È importante notare che già lo scorso ottobre Martina era scomparsa per alcuni giorni, per poi essere rintracciata a Bari. I genitori hanno presentato denuncia alla Questura di Brindisi.

Appelli per la ricerca

La famiglia di Martina e l’Associazione Penelope stanno chiedendo aiuto nella ricerca e invitano chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine o l’Associazione Penelope al numero 3299725717. Le condivisioni sui social media dell’appello stanno aumentando nella speranza di trovare Martina il prima possibile.