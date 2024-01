“Bella Ma’”: tensione tra Antonella Elia e Adriana Volpe, interviene Diaco: “Volano coltelli”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel programma “Bella Ma’” di Rai2, momenti di tensione tra Antonella Elia e Adriana Volpe si alternano a momenti di gioia con il ballo liscio, sotto la guida di Pierluigi Diaco.

Nella puntata di “Bella Ma’” andata in onda ieri, lunedì 8 gennaio, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, si è percepita una certa tensione tra due ospiti noti, Antonella Elia e Adriana Volpe. La leggera tensione è emersa nel momento in cui dovevano assegnare i loro punti a una squadra. Diaco, attento a ciò che accade in studio, ha interpellato le due donne sul loro rapporto, scherzando sull’ipotesi che “volassero dei coltelli”. Tuttavia, la Elia e la Volpe hanno chiarito che tra loro non c’è tensione, anzi, hanno ammesso di volersi molto bene.

Il ruolo di Diaco e una piccola gaffe della Elia

Pierluigi Diaco, ammettendo di essere stato severo con una delle giovani concorrenti, Eli, ha portato un altro momento di leggerezza nello studio. Antonella Elia, nel frattempo, è stata protagonista di una piccola gaffe, chiamando erroneamente Eli con il nome di Eleonora, episodio prontamente sottolineato da Diaco. Questi momenti hanno contribuito a creare un’atmosfera rilassata e divertente all’interno del programma.

La musica liscio illumina lo studio

Per aprire la settimana di gennaio, “Bella Ma’” ha deciso di dedicare uno spazio alla musica liscio, un genere amato e conosciuto a livello internazionale. Artisti del calibro di Moreno Il Biondo e Mirko Casadei hanno deliziato il pubblico con la loro musica, facendo ballare e cantare tutti nello studio. La presenza di questi artisti ha portato gioia ed entusiasmo, mostrando il fascino intramontabile della musica liscio e il suo potere di unire le generazioni, un tema caro a Diaco e al suo programma.