Frosinone, uomo 45enne va in caserma: “Ho fame ma non ho soldi, non voglio diventare un ladro”, i carabinieri lo accolgono nella loro mensa e lo sfamano

Un uomo di 45 anni, senza cibo e denaro, si è rivolto ai carabinieri di Pontecorvo per aiuto. I militari hanno risposto con generosità, offrendogli cibo e supporto.

A Pontecorvo, nel Frusinate, un uomo di 45 anni ha trovato rifugio e aiuto presso la caserma Umberto Pompei dei carabinieri. Vestito in modo dimesso e visibilmente affamato, l’uomo ha confessato di non aver mangiato per giorni, non avendo denaro per acquistare cibo e rifiutandosi di rubare. In uno stato di disperazione, ha bussato alla caserma, non sapendo più a chi rivolgersi per aiuto.

La risposta immediata dell’ufficiale

Il piantone in servizio ha immediatamente informato il capitano Bartolo Taglietti, comandante della compagnia, del bisogno urgente dell’uomo. Il capitano Taglietti ha prontamente reagito, aprendo l’angolo mensa della caserma per sfamare l’uomo. In questo momento di bisogno, i carabinieri hanno mostrato non solo un senso di dovere ma anche un profondo spirito di umanità. Hanno ascoltato la storia dell’uomo, mostrando empatia e sostegno nei suoi confronti.

Supporto oltre il dovere

In un gesto di estrema generosità, il maresciallo Mauro Scappaticci, comandante della stazione, ha riempito una busta con generi di prima necessità per l’uomo. Questi generi, inizialmente destinati ai militari in caserma, sono stati regalati all’uomo come segno di solidarietà. I carabinieri ora stanno indagando sulla situazione dell’uomo, cercando di capire il motivo del suo completo stato di abbandono e se vi siano stati malfunzionamenti nella catena di assistenza dei servizi sociali.